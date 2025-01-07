Прогноз погоды на 8 января: большую часть Казахстана накроет снегопад

«Сильный снег ожидается на востоке, в горных районах Жетысуской области, на севере, востоке, юге Карагандинской, ночью на юге, востоке Акмолинской, в горных районах Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областей, днем на севере, юге Абайской и Восточно-Казахстанской областей».РГП «Казгидромет».