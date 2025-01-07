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Прогноз погоды на 8 января: большую часть Казахстана накроет снегопад

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на предстоящую среду, 8 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +1°

Из прогноза следует, что погода без осадков ожидается лишь на западе страны под влиянием антициклона.

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет снег. Сильный снег ожидается в центре, ночью на севере, в горных районах юга и юго-востока, днем на востоке страны».

РГП «Казгидромет».

По республике прогнозируется туман, гололед, усиление ветра с метелью.

«Сильный снег ожидается на востоке, в горных районах Жетысуской области, на севере, востоке, юге Карагандинской, ночью на юге, востоке Акмолинской, в горных районах Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областей, днем на севере, юге Абайской и Восточно-Казахстанской областей».РГП «Казгидромет».

С консультативным прогнозом погоды по Казахстану на январь 2025 года можете ознакомиться по ссылке.