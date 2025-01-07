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Замминистра МВД РФ Андрей Храпов исполнил мечту девочки из Иркутска

Девочка Софья приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Замминистра МВД РФ Андрей Храпов исполнил мечту девочки Софьи из Иркутска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, юная сибирячка приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Главная мечта школьницы стать оперной певицей. Поэтому подарок пожелала соответствующий — электронное пианино.

— Сюрприз ждал девочку в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова. Вручил музыкальный инструмент временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Иркутской области генерал-майор полиции Сергей Тринцуков. Он отметил творческие таланты Софьи, многократно становившейся лауреатом и победителем региональных конкурсов, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Подарок Софья успела опробовать и сыграла вместе с солистом Культурного центра новогоднюю композицию. Также девочке провели экскурсию по театру и подарили билеты с возможностью прийти на любой спектакль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске свой 101 день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны.