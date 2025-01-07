Как правильно хранить продукты в холодильнике: «свежие» советы эксперта

«На верхней полке холодильника лучше хранить продукты, которые не требуют приготовления или требуют минимальной обработки перед приёмом пищи. Температура здесь колеблется от 2 до 4 , что отлично подходит для хранения молочных и кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного. Эти продукты не требуют низких температур для сохранения свежести, но важно следить за их сроком годности», — рассказал учёный.