Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, несмотря на отмену праздника

По его словам, за минувшие сутки первым в топе запросов Интернет-пользователей стал «с Рождеством». Также в канун светлого праздника среди популярных запросов в поисковике оказались «открытки с Рождеством Христовым» и «поздравление с Рождеством». Все они на русском языке.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский официально перенёс Рождество на Украине с 7 января на 25 декабря. По мнению руководителя идеологического отдела «Царьграда» Михаила Тюренкова, это унижение для миллионов верующих. Киев буквально украл праздник у людей, запретив отмечать его в привычную для православных дату.