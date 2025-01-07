18-летний нападающий ФК «Динамо-Минск» Мельниченко подписал контракт с «Порту»

18-летний нападающий ФК «Динамо-Минск» Трофим Мельниченко подписал контракт с португальским клубом «Порту», передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в прошлом сезоне Мельниченко провел 37 матчей, выступая за футбольный клуб «Динамо-Минск». Ему удалось реализовать три года, а также отдать пять результативных передач. Говорится, что 18-летний нападающий изначально в футбольном клубе «Порту» будет набираться опыта в дублирующем составе под руководством тренера Жоау Брандау.
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