18-летний нападающий ФК «Динамо-Минск» Мельниченко подписал контракт с «Порту»

В сообщении сказано, что в прошлом сезоне Мельниченко провел 37 матчей, выступая за футбольный клуб «Динамо-Минск». Ему удалось реализовать три года, а также отдать пять результативных передач. Говорится, что 18-летний нападающий изначально в футбольном клубе «Порту» будет набираться опыта в дублирующем составе под руководством тренера Жоау Брандау.