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В Челябинской области похолодеет до −25, а потом пойдет дождь

В Челябинске на этой неделе может пойти дождь со снегом.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Челябинской области предупредили о резком изменении погоды. В ночь на 8 января сильно похолодеет: до −17, −22 градусов. При прояснении может даже ударить 25-градусный мороз.

Днем 8 января воздух прогреется до −8, −3 градусов. В большинстве районов пойдет небольшой снег. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду, и местами возможны слабые метели.

На последующие дни российский Гидрометцентр прогнозируя потепление. В четверг 9 января температура поднимется до 0 градусов, в Челябинске может пойти дождь со снегом. В пятницу температур воздуха и вовсе достигнет +2 градусов, но обойдется без осадков.