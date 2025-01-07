В Челябинской области похолодеет до −25, а потом пойдет дождь

Жителей Челябинской области предупредили о резком изменении погоды. В ночь на 8 января сильно похолодеет: до −17, −22 градусов. При прояснении может даже ударить 25-градусный мороз.
Днем 8 января воздух прогреется до −8, −3 градусов. В большинстве районов пойдет небольшой снег. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду, и местами возможны слабые метели.
На последующие дни российский Гидрометцентр прогнозируя потепление. В четверг 9 января температура поднимется до 0 градусов, в Челябинске может пойти дождь со снегом. В пятницу температур воздуха и вовсе достигнет +2 градусов, но обойдется без осадков.