В Челябинской области похолодеет до −25, а потом пойдет дождь

На последующие дни российский Гидрометцентр прогнозируя потепление. В четверг 9 января температура поднимется до 0 градусов, в Челябинске может пойти дождь со снегом. В пятницу температур воздуха и вовсе достигнет +2 градусов, но обойдется без осадков.