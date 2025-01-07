Сотни жителей Ростова временно остались без электричества в Рождество

Сегодня, 7 января, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону произошло отключение электричества «из-за технологического нарушения в сети». Об этом говорится в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Отключение зафиксировали в 13:28. Частично обесточенными оказались улицы: Магнитогорская, Кузнечная, Портовая, 1-я Круговая, Матросова, Коминтерна, Минаева, 2-я Володарского, Войкова, Циолковского, Набережная и Судостроительная.
Также ситуация коснулась домов в переулках Аэроклубовском, 1-м, 2-м и 3-м Поселковом, Синявском, Пограничном, Флотском, Туристском.
Ориентировочно, восстановить подачу электроэнергии обещают в течение 3 часов, то есть примерно к 17 часам. Подключение должны выполнить без предупреждения.
Напомним, также сегодня в Первомайском районе города без тепла временно остались 25 жилых домов.