Умер Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» с 1972 по 2011 год. Он пять раз выдвигался на пост президента, в 2002 году прошел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку, набрав 17,8% голосов. В 2011-м Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015-м его исключили из «Национального фронта». В 2018-м партия сменила название на «Национальное объединение».