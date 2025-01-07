Экономист рассказал, что будет с российской экономикой в 2025 году

По его мнению, существует высокая вероятность серьёзного кризиса на нефтяном рынке и падения цен на нефть. В Европе продолжаются экономические проблемы и деиндустриализация. При приходе Дональда Трампа к власти ожидается увеличение добычи нефти в США, что может снизить спрос на нефть в Китае, уже испытывающем трудности. Эти факторы могут привести к снижению цен на нефть в текущем году, что негативно скажется на российской экономике, так как экспорт энергоносителей остается важным источником доходов.