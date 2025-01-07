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Омичей ждёт масштабное отключение воды

Почти сразу после новогодних праздников омичей ждёт массовое отключение холодной воды.

Источник: Reuters

По данным «Омск водоканала», уже 13 января планируют провести ремонт в Ленинском округе. Из-за этого воды в домах не будет с 10 утра и до 11 вечера. Под отключение попадают несколько улиц и сотни квартир.

Машина с питьевой водой будет дежурить у дома 20а по проспекту Карла Маркса все время работ, начиная с отключения. Специалисты будут делать все возможное, чтобы завершить ремонт раньше.

Без воды придётся остаться омичам по следующим адресам:

  • Карла Маркса, 36/1, 34а, 30а, 30, 32, 34, 26, 37, 22а, 22, 20, 20а, 41а, 41/10, 36, 39, 41, 41/1, 41/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/10, 18/13, 18/28;
  • Пушкина, 140, 133, 133/8;
  • Бульварная, 1, 3;
  • Маршала Жукова, 154, 152, 150, 154а, 148.

ЖКХ