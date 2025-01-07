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Прокуратура начала выяснять причины отключения тепла и электричества в Ростове

В прокуратуре взяли на контроль ситуацию с отключениями в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с тепло- и электроснабжением домов Ростова-на-Дону взяли на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Речь идет об отключениях, произошедших 7 января в Первомайском и Железнодорожном районах города.

— Организованы проверки исполнения требований федерального законодательства. Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроки устранения аварий взяли на контроль, — говорится на сайте прокуратуры.

При наличии оснований сотрудники надзорного ведомства готовы применить меры реагирования.