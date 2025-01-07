Прокуратура начала выяснять причины отключения тепла и электричества в Ростове

Ситуацию с тепло- и электроснабжением домов Ростова-на-Дону взяли на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Речь идет об отключениях, произошедших 7 января в Первомайском и Железнодорожном районах города.
— Организованы проверки исполнения требований федерального законодательства. Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроки устранения аварий взяли на контроль, — говорится на сайте прокуратуры.
При наличии оснований сотрудники надзорного ведомства готовы применить меры реагирования.