Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение во время кругосветки

Российская ладья «Пилигрим», на борту которой был белорус, потерпела крушение во время кругосветки.

Источник: Комсомольская правда

Российская деревянная ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение у берегов Малайзии во время кругосветки. Подробности РИА Новости озвучили в посольстве России в Малайзии.

В сообщении говорится, что российское посольство в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей крушение у северного побережья острова Борнео российской деревянной ладьи «Пилигрим», которая совершала кругосветное путешествие. Бедствие произошло 20 декабря 2024 года.

В посольстве России отметили, что с момента поступления информации, сотрудники дипломатической миссии находятся в контакте с капитаном судна Синельником С. В. Подчеркивается, что вся необходимое содействие членам экипажа оказывается.

Также уточняется, что команда на борту потерпевшей крушение ладьи состоит из трех граждан России и одного гражданина Беларуси. В дипмиссии заверили, что они здоровы и чувствуют себя хорошо. Говорится, что поврежденное судно удалось поднять на берег при помощи средств местной судоверфи. Кроме того, один россиянин уже вернулся на родину. Что касается белоруса и еще двух граждан РФ, то они вылетят в Россию 7 января.

Тем временем житель Минска избил незнакомых мужчин молотком, вообразив себя милиционером.

Ранее минчанин переполошил подъезд, украл смартфон и выпрыгнул в окно второго этажа.

Кроме того, мы писали, что 18-летний нападающий ФК «Динамо-Минск» Мельниченко подписал контракт с «Порту».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.