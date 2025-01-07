Ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение во время кругосветки

Также уточняется, что команда на борту потерпевшей крушение ладьи состоит из трех граждан России и одного гражданина Беларуси. В дипмиссии заверили, что они здоровы и чувствуют себя хорошо. Говорится, что поврежденное судно удалось поднять на берег при помощи средств местной судоверфи. Кроме того, один россиянин уже вернулся на родину. Что касается белоруса и еще двух граждан РФ, то они вылетят в Россию 7 января.