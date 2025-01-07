Пенсионеры в зоне риска: Россиян предупредили о схеме мошенничества с настройкой ТВ

Гаврилов дополнил, что новая схема мошенничества заключается в том, что под видом якобы специалистов по ремонту или настройке оборудования, аферистам удаётся взять с пенсионеров значительно больше денег, чем было изначально оговорено. По словам депутата, злоумышленники также могут использовать сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ, что создаёт у жертвы иллюзию законности происходящего.