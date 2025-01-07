В Феодосии строят новую школу на 800 мест

Новую школу на 800 мест в Феодосии планируют достроить к концу мая 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
Градоначальник и заместитель председателя Совета министров Крыма Николай Воробьев посетили строящуюся школу. Работы ведутся на улице Челнокова. Чиновники встретились с подрядчиком и проверили ход работ. Ткаченко подчеркнул, что сдать объект нужно до конца мая.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил начать учебный процесс в школе уже 1 сентября.
«И эта задача будет выполнена, поскольку город также заинтересован в открытии школы в одном из крупных жилых массивов Феодосии», — заверил Ткаченко.