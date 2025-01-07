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В Феодосии строят новую школу на 800 мест

Ткаченко: школу на 800 мест в Феодосии достроят к концу мая 2025 года.

Источник: пресс-служба администрации Феодосии

Новую школу на 800 мест в Феодосии планируют достроить к концу мая 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.

Градоначальник и заместитель председателя Совета министров Крыма Николай Воробьев посетили строящуюся школу. Работы ведутся на улице Челнокова. Чиновники встретились с подрядчиком и проверили ход работ. Ткаченко подчеркнул, что сдать объект нужно до конца мая.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил начать учебный процесс в школе уже 1 сентября.

«И эта задача будет выполнена, поскольку город также заинтересован в открытии школы в одном из крупных жилых массивов Феодосии», — заверил Ткаченко.

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