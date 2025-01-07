«Цифра в паспорте не имеет значения»: Дробязко рассказала, почему решила стать мамой в 52 года

Фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой в середине декабря 2024 года. В возрасте 52 лет она родила супругу — литовскому фигуристу Повиласу Ванагасу — дочь, которую назвали Николина. Несмотря на то, что беременность была достаточно поздней, она протекала без осложнений. Как рассказала новоиспечённая мама, у неё, как и у врачей, было много опасений по поводу своего состояния и малыша.