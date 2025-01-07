«Христос Воскресе!»: Ивлеева в Рождество поздравила подписчиков с Пасхой

Некоторое время спустя звезда скандальной голой вечеринки вновь вышла на связь. «С Рождеством Христовым!» — лаконично поздравила она.
Ранее Life.ru сообщал о переменах в личной жизни Ивлеевой: её новым супругом стал владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Примечательно, что дедушка Филиппа по материнской линии — Юлиан Семёнов, создатель известного романа «Семнадцать мгновений весны», а его бабушка является падчерицей писателя Сергея Михалкова. По отцовской линии у Филиппа также имеется значительное культурное наследие — его родня включает артистов Большого театра.