Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту «Храброво» задерживается прибытие 11 рейсов

Задержка составляет от получаса.

Во вторник, 7 января, в калининградском аэропорту «Храброво» задерживается прилет 10 рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, задержки составляют в среднем полчаса.

По состоянию на 14.50 задерживались прилеты нескольких рейсов из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Москвы. Как сообщили пассажиры, вылетавшие разными рейсами в Калининград из Санкт-Петербурга, причины задержек им не объяснили.

Отметим, периодические массовые задержки рейсов в «Храброво» отмечаются с середины декабря. 5 января задерживалось 17 рейсов, семь из них ушли на запасные аэродромы. В аэропорту отмечали, что это было связано с «неблагоприятными погодными условиями в Калининграде».