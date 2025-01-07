В аэропорту «Храброво» задерживается прибытие 11 рейсов

Отметим, периодические массовые задержки рейсов в «Храброво» отмечаются с середины декабря. 5 января задерживалось 17 рейсов, семь из них ушли на запасные аэродромы. В аэропорту отмечали, что это было связано с «неблагоприятными погодными условиями в Калининграде».