В Свердловской области потеплеет до 0 градусов после заморозков

В учреждении отметили, что рождественский мороз «случился в плановые сроки»: в ночь с 6 на 7 января температура воздуха в регионе опустилась до −24,7°, в Екатеринбурге — до −10,2°. «Днем 9 января установится очень теплая погода при температуре воздуха на 8−11° выше нормы, которая сохранится до 12 января», — добавили в Telegram-канале Уральского Гидрометцентра.
В Свердловской области в среду, 8 января ночью ожидается переменная облачность, днем — облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Температура ночью на юге региона составит −13°…-18°, на севере — −18°…-26°. Днем на юге потеплеет до −5°…-10°, на севере — до −10°…-18°. Ожидается юго-западный, южный ветер 4−9 м/c.
В четверг, 9 января будет облачно, пройдет снег, в отдельных районах ожидается метель, гололед, на дорогах снежные заносы, налипание мокрого снега на проводах. Температура ночью на юго-западе области — −5°…-10°, на юго-востоке — −10°…-15°, на севере — −13°…-23°. Днем синоптики прогнозируют 0°…-5°, на крайнем севере — до −8°. Ветер будет южный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В пятницу, 10 января ожидается облачность с прояснениями, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах — снежные заносы. Ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, днем — местами небольшой снег. Температура ночью составит −1°…-6°, на крайнем севере до −9°, днем — 0°…-5°. Ветер будет юго-западный, западный 5−10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
В Екатеринбурге в среду, 8 января прогнозируют переменная облачность, без существенных осадков, днем — облачность с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит −13°…-15°, днем — −6°…-8°. Ветер будет юго-западный, южный ветер 4−9 м/c.
В четверг, 9 января будет облачно, пройдет снег, днем прогнозируется мокрый снег. Температура ночью составит −6°…-8°, днем — 0°…-2°. Ветер будет южный, юго-западный 5−10 м/с.
В пятницу, 10 января будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ночью температура может составить −1°…-3°, днем — 0°…-2°. Ветер будет юго-западный, западный 5−10 м/c.
Ранее Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что прошедшее 5 января стало самым теплым за последние 145 лет в Екатеринбурге. Среднесуточная температура в воскресенье составила +0,4°, что выше нормы на 13 градусов. 3 января в столице Урала стало самым теплым с 2007 года: среднесуточная температура составила −1° (+12,7° к норме).