В Свердловской области потеплеет до 0 градусов после заморозков

В учреждении отметили, что рождественский мороз «случился в плановые сроки»: в ночь с 6 на 7 января температура воздуха в регионе опустилась до −24,7°, в Екатеринбурге — до −10,2°. «Днем 9 января установится очень теплая погода при температуре воздуха на 8−11° выше нормы, которая сохранится до 12 января», — добавили в Telegram-канале Уральского Гидрометцентра.