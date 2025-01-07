Древние поселения найдены в «Артеке»

Копали археологи в верхней части «Артека», где и нашли неизвестные ранее поселения. Тут же обнаружено «значительное количество керамики, охватывающей весь период от раннего до позднего Средневековья».
Кроме того, ученым удалось установить местоположение церкви, предположительно разрушенной в 1842 году в результате оползня. Исследования показывают, что здесь жили крымские греки — название свое они получили от вероисповедания, а не этнического происхождения.
Ученые достаточно давно проводят раскопки на территории самого знаменитого советского пионерлагеря. Здесь люди жили с древнейших времен, начиная с эпохи бронзы. В советское время в «Артеке» уже делались находки — керамические изделия и фрагменты скипетра, предположительно принадлежавшего знатному лицу.
Полноценные археологические исследования в «Артеке» начались в 2016 году в рамках реконструкции. В ходе раскопок была найдена уникальная христианская базилика, датируемая VI веком н. э. Кроме того, проводятся исследования древнего крымскотатарского кладбища, расположенного частично на территории центра.
Пионерлагерь «Артек» был основан в 1925 году. Отдыхали здесь ребятишки со всего Союза, попадали сюда, как правило, отличники учебы и школьные передовики-общественники. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году «Артек» стал федеральным детским центром, состоящим из девяти лагерей.