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Древние поселения найдены в «Артеке»

Поселения XIV—XV вв.еков, вероятно, принадлежащие православным грекам, найдены археологами на территории Международного детского центра «Артек», сообщает ТАСС. Работы здесь проводит Институт археологии Крыма РАН.

Источник: Российская газета

Копали археологи в верхней части «Артека», где и нашли неизвестные ранее поселения. Тут же обнаружено «значительное количество керамики, охватывающей весь период от раннего до позднего Средневековья».

Кроме того, ученым удалось установить местоположение церкви, предположительно разрушенной в 1842 году в результате оползня. Исследования показывают, что здесь жили крымские греки — название свое они получили от вероисповедания, а не этнического происхождения.

Ученые достаточно давно проводят раскопки на территории самого знаменитого советского пионерлагеря. Здесь люди жили с древнейших времен, начиная с эпохи бронзы. В советское время в «Артеке» уже делались находки — керамические изделия и фрагменты скипетра, предположительно принадлежавшего знатному лицу.

Полноценные археологические исследования в «Артеке» начались в 2016 году в рамках реконструкции. В ходе раскопок была найдена уникальная христианская базилика, датируемая VI веком н. э. Кроме того, проводятся исследования древнего крымскотатарского кладбища, расположенного частично на территории центра.

Пионерлагерь «Артек» был основан в 1925 году. Отдыхали здесь ребятишки со всего Союза, попадали сюда, как правило, отличники учебы и школьные передовики-общественники. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году «Артек» стал федеральным детским центром, состоящим из девяти лагерей.

археология