Древние поселения найдены в «Артеке»

Пионерлагерь «Артек» был основан в 1925 году. Отдыхали здесь ребятишки со всего Союза, попадали сюда, как правило, отличники учебы и школьные передовики-общественники. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году «Артек» стал федеральным детским центром, состоящим из девяти лагерей.