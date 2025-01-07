Стало известно, во сколько произойдет отключение света в Ленинском округе Иркутска 8 января 2025

Очередное отключение света в Ленинском округе Иркутска 8 января 2025 затронет сразу несколько адресов. Как сообщили в тг-канале Свет 38, время отключения будет варьироваться от 10 минут до трех часов в зависимости от дома, где проводятся работы.
Отключение света в Ленинском округе Иркутска 8 января 2025.
— 8 января в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения неотложных работ на электрических сетях, — сказано в сообщении.
Так, отключение света в Ленинском округе Иркутска 8 января 2025 произойдет в домах на 15 улицах. С более подробным расписанием можно ознакомиться в фотокарточке ниже.
Свет отключат в Ленинском округе Иркутска 8 января. Фото: тг-канал Свет 38.