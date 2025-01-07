В ходе акции «Актуальные 10 дней» Узбекистан очистили от 135 тыс. тонн мусора

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В рамках акции «Актуальные 10 дней» территорию Узбекистана очистили от 135 тыс. тонн мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Акция прошла по инициативе ведомства с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.
Сто двадцать четыре санитарных предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики.
«Всего за период акции “Актуальные 10 дней” территория республики была очищена от 135 тысяч 200 тонн мусора», — говорится в сообщении.
Подобные мероприятия служат поддержанию порядка, повышению экологической ответственности населения, добавили в пресс-службе.