ГПК сказал об очереди из более 2600 авто и автобусов на выезд из Беларуси в ЕС

Что касается пункта пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай»), то по данным на 16.00 выезда из Беларуси в Литву ожидают два автобуса. В КПП «Бенякони» («Шальчининкай» с литовской стороны) на выезд в Литву указаны 30 легковых автомобилей. По информации Госпогранкомитета, очередей нет в пункте пропуска «Григоровщина» (с латвийской стороны «Патерниеки»).