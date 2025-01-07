ГПК сказал об очереди из более 2600 авто и автобусов на выезд из Беларуси в ЕС. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
Согласно данным на 16.00 7 января 2025 года, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 2495 легковых автомобилей. В Пограничном комитете отметили, что в очереди на выезд в сторону Польши стоят 100 автобусов.
Что касается пункта пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай»), то по данным на 16.00 выезда из Беларуси в Литву ожидают два автобуса. В КПП «Бенякони» («Шальчининкай» с литовской стороны) на выезд в Литву указаны 30 легковых автомобилей. По информации Госпогранкомитета, очередей нет в пункте пропуска «Григоровщина» (с латвийской стороны «Патерниеки»).
Напомним, что «Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы.
Тем временем водитель погиб и шесть человек в больнице после лобового ДТП в Витебской области.
Ранее мы писали, Минск вошел в список самых дорогих городов мира, уступив Москве, но обогнав Санкт-Петербург.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.