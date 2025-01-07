Володин: Госдума РФ поддержит решение об отказе от бакалавриата с 2026 года

Напомним, что в декабре 2024 года в Минобрнауки анонсировали переход на новую модель высшего образования. Преобразования затронут не только подходы к подготовке специалистов, но и саму структуру процесса обучения. Позднее пресс-служба министерства объявила, что переход на новую систему обучения произойдёт с 1 сентября 2026 года. В Госдуме отметили, что некоторые вузы уже тестируют обновлённую систему.