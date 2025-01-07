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В Красном Сулине неизвестные нарушили запрет, запустив фейерверк

Жители Красного Сулина пожаловались на ночной фейерверк.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине неизвестные хулиганы устроили ночной фейерверк. Это сделали, несмотря на запрет пиротехники и возможные штрафы. Сейчас произошедшее активно обсуждают в соцсетях.

Судя по постам в VK, яркие всполохи и хлопки очевидцы отметили «в районе поселка ГРЭС». При этом громкие звуки напугали некоторых местных жителей.

Обсуждая случай люди выразили возмущение в комментариях. Участники интернет-беседы подчеркнули, что в условиях угрозы атаки БПЛА забавы с петардами и фейерверками на улицах следует прекратить.

К слову, ранее жители Дона предложили властям полностью запретить продажу уличных «шумелок».

Напомним, до 1 декабря 2025 года в Ростовской области нельзя использовать пиротехнику, разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.