Муж звезды «Белого лотоса», режиссёр Баэна покончил с собой

Джефф Баэна родился в 1977 году в Майами. Он окончил киношколу Нью-Йоркского университета и переехал в Лос-Анджелес, где начал развивать свою карьеру. Сначала он работал ассистентом у известного режиссёра Роберта Земекиса, а с 2014 года стал создавать собственные фильмы. В его фильмографии такие картины, как «Если твоя девушка — зомби», «Наездница», «Джоши», «Маленькие часы», «Кружи меня» и другие.
С 2011 года он состоял в отношениях с Обри Плазой, а в 2020 году пара заключила брак. У них не было общих детей.
Ранее Life.ru сообщал, что заслуженный артист России Александр Зотов внезапно умер за два дня до спектакля. Ему было 69 лет. Артист был одним из основателей театра «Около дома Станиславского», где исполнил множество ролей в спектаклях, которые принесли театру известность как в России, так и за ее пределами.