Муж звезды «Белого лотоса», режиссёр Баэна покончил с собой

Джефф Баэна родился в 1977 году в Майами. Он окончил киношколу Нью-Йоркского университета и переехал в Лос-Анджелес, где начал развивать свою карьеру. Сначала он работал ассистентом у известного режиссёра Роберта Земекиса, а с 2014 года стал создавать собственные фильмы. В его фильмографии такие картины, как «Если твоя девушка — зомби», «Наездница», «Джоши», «Маленькие часы», «Кружи меня» и другие.