Синоптики сказали про +5 градусов и дождь 8 января в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2025 года в стране за погоду будут отмечать атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега.