Синоптики сказали про +5 градусов и дождь 8 января в Беларуси

Синоптики сказали про +5 градусов и дождь 8 января, в среду, в Беларуси, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2025 года в стране за погоду будут отмечать атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега.
Синоптики отмечают, что в ночные и утренние часы местами возможно налипание мокрого снега, а также слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха будет от 0 до +5 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о ветреной погоде теплее обычного в Беларуси с 6 по 12 января: «Морозы приказали долго жить».
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