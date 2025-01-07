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Морозы до −40 придут в Иркутскую область

Днем в северных районах похолодает до −30.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Морозы до −40 прогнозируют в северных районах Иркутской области в ночь на 8 января. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем в Катангском, Киренском и Усть-Кутском районах похолодает до −24…-29 градусов.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −20…-25, при прояснении −27…-32, — поделились в метеобюро.

В Иркутске же днем столбик термометра опустится до −8…-10 градусов. Ветер будет преобладать юго-восточный, а снега не ожидается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском округе 8 января отключат свет. Профилактические работы на сетях затронут дома сразу на 15 улицах.