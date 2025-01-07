Морозы до −40 придут в Иркутскую область

Морозы до −40 прогнозируют в северных районах Иркутской области в ночь на 8 января. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем в Катангском, Киренском и Усть-Кутском районах похолодает до −24…-29 градусов.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −20…-25, при прояснении −27…-32, — поделились в метеобюро.
В Иркутске же днем столбик термометра опустится до −8…-10 градусов. Ветер будет преобладать юго-восточный, а снега не ожидается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском округе 8 января отключат свет. Профилактические работы на сетях затронут дома сразу на 15 улицах.