Банька, семечки, огурчики: Ирина Шейк похвасталась «русским тортом» в честь 39-летия

Торт сделали в несколько ярусов. На фотографии сладости можно рассмотреть женскую фигуру, которая лежит на полке в парилке и укрыта полотенцем. В нижней части десерта расположились сладкие блюда русской кухни — картошка, банка солёных огурцов и селёдка. Шейк исполнилось 39 лет накануне — 6 января.