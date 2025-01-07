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Банька, семечки, огурчики: Ирина Шейк похвасталась «русским тортом» в честь 39-летия

Модель Ирина Шейк на свой 39-й день рождения получила торт в виде бани. Своим сладким подарком она похвасталась в соцсетях.

«С днём рождения меня! От друзей, которые знают меня слишком хорошо. Банька, селёдочка, семечки, огурчики», — подписала фото модель.

Торт сделали в несколько ярусов. На фотографии сладости можно рассмотреть женскую фигуру, которая лежит на полке в парилке и укрыта полотенцем. В нижней части десерта расположились сладкие блюда русской кухни — картошка, банка солёных огурцов и селёдка. Шейк исполнилось 39 лет накануне — 6 января.

А ранее модель похвасталась фигурой в секси-бикини во время отдыха в бане. Шейк предстала в чёрном бикини, сидя на деревянной лавочке после парилки. На её голове красовался причудливый головной убор из листочков веника.