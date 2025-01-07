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Непогода в Казахстане: в каких регионах закрыты трассы

«КазАвтоЖол» сообщил об ограничениях на республиканских дорогах в шести регионах страны из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: drive2.ru

В Жамбылской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез», от села Айша-биби до границы с Туркестанской областью планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.

В Туркестанской области ограничено движение на участке республиканской трассе «Алматы-Ташкент-Термез», от границы Жамбылской области до посёлка Т. Рыскулова.

В Кызылординской области закрыт участок дороги республиканского значения «Кызылорда-Жезказган», от Кызылорды до границы области Улытау.

В области Улытау ограничение ввели на участке трассы «Кызылорда-Павлодар», от границы Кызылординская области до Жезказгана. Отмечается, что эти дороги откроют ориентировочно 8 января в 8:00 часов.