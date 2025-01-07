От Камчатки до Балтики: Самые интересные новогодние традиции разных народов России

В Калмыкии Новый год также отмечают в период Сагаан Сар, но в дополнение к этому празднику есть ещё один, который начинается в ноябре, — это праздник Зул, или «лампада». В день торжества хозяйки зажигают лампады, которые символизируют свет и тепло, а на столе обязательно появляются пшеничные пирожки, пельмени с бараниной и традиционный молочный чай. Это время, когда калмыки обращаются к своим духовным традициям, почитают предков и готовятся к Новому году.