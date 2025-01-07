Энергокризис: комиссия по ЧС отчиталась об энергоснабжении правобережной Молдовы

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Основной объем электроэнергии для снабжения правобережной Молдовы в предрождественский день был обеспечен за счет импорта из Румынии, об этом сообщили в кризисной ячейке правительства.
При этом, как проинформировали в ведомстве, дефицита электроэнергии зафиксировано не было.
Источники, использовавшиеся для обеспечения потребления в правобережной Молдове на 6 января, обеспечили:
- АО «Термоэлектрика» (центр и юг страны, включая Кишинев и Комрат) — 28,31%;
- АО «CET Nord» (север страны) — 3,87%;
- Государственное предприятие NHE Costeşti — 1,06%;
- Возобновляемая энергия — 10,92%;
- Импорт электроэнергии (MD/RO) — 55,83%.
Коммерческие мощности, доступные для импорта из Румынии через сеть ENTSO-E, были достаточны для покрытия прогнозируемого спроса. Дополнительное выделение 400 МВт 7 января способствовало укреплению энергетической безопасности.
Что касается левого берега, то покрытие потребления будет осуществлять МГРЭС, работающая на альтернативном топливе — угле. Из-за высокого потребления в регионе продолжают иметь место плановые отключения электроэнергии, сообщили в кризисной ячейке.
С 7 января плановые отключения электроэнергии в Приднестровье увеличились вдвое и будут происходить два раза в день по четыре часа каждое. Причиной пересмотра графика является дисбаланс между потреблением и производством энергоресурсов. Новый режим электроснабжения применяется для доведения энергопотребления до уровня, позволяющего обеспечить генерирующие цели и снизить риск сбоев в сети из-за частого использования электрооборудования. Таким образом, часть жителей региона останется без электричества с 08.00−12.00 до 16.00−20.00, а другая — с 16.00−20.00 до 20.00−00.00.
«Упомянутые отключения также включают населенные пункты Копанка и Варница. Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 6 января, село Варница Новоаненского района и село Копанка Каушанского района в настоящее время технологически подключены к электрическим сетям на левом берегу Днестра», — сообщили в ячейке.
Также, согласно решению КЧС, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила семь электрогенераторов в Дубоссарский и Новоаненский районы.
Как в газовой, так и в тепловой энергетике, на 6 января 2025 года аварий и происшествий не зафиксировано, уточнили в правительстве.