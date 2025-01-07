Энергокризис: комиссия по ЧС отчиталась об энергоснабжении правобережной Молдовы

С 7 января плановые отключения электроэнергии в Приднестровье увеличились вдвое и будут происходить два раза в день по четыре часа каждое. Причиной пересмотра графика является дисбаланс между потреблением и производством энергоресурсов. Новый режим электроснабжения применяется для доведения энергопотребления до уровня, позволяющего обеспечить генерирующие цели и снизить риск сбоев в сети из-за частого использования электрооборудования. Таким образом, часть жителей региона останется без электричества с 08.00−12.00 до 16.00−20.00, а другая — с 16.00−20.00 до 20.00−00.00.