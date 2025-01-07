В Ростовской области назначили премии победителям и призерам Игр стран БРИКС

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение о выделении премий тренерам, спортсменам-победителям и призерам международных «Спортивных игр стран БРИКС». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Представители Ростовской области достойно выступили в составе сборной страны. Всего в Играх БРИКС участвовали 22 донских атлета, они состязались в девяти видах дисциплин и выиграли 32 медали: 16 золотых, 14 серебряных и две бронзовые. В итоге сборная заняла первое место.
Всего же в Играх участвовали команды из 93 стран, медали разыгрывались в 27 видах спорта.
Добавим, ранее на заседании правительства Ростовской области постановили, что единовременные выплаты спортсменам — участкам Игр БРИКС и XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года — не подлежат налогообложению.