В Ростовской области назначили премии победителям и призерам Игр стран БРИКС

Представители Ростовской области достойно выступили в составе сборной страны. Всего в Играх БРИКС участвовали 22 донских атлета, они состязались в девяти видах дисциплин и выиграли 32 медали: 16 золотых, 14 серебряных и две бронзовые. В итоге сборная заняла первое место.