В 2024 году в Башкирию посетили на 11,5% туристов меньше, чем годом ранее

По данным издания, регион за 10 месяцев прошлого года посетили 1,7 млн туристов. За январь-октябрь 2023 года их количество было значительно выше — 1,9 млн человек. При этом в Минтуризма Башкирии сообщили РБК-Уфа, что рассчитывают на значительный приток путешественников в нашу республику до 2,4 млн человек.