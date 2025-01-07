В 2024 году в Башкирию посетили на 11,5% туристов меньше, чем годом ранее

Поток туристов в Башкирию в январе-октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го сократился на 11,5%. Об этом со ссылкой на профильное министерство предпринимательства и туризма пишет РБК-Уфа.
По данным издания, регион за 10 месяцев прошлого года посетили 1,7 млн туристов. За январь-октябрь 2023 года их количество было значительно выше — 1,9 млн человек. При этом в Минтуризма Башкирии сообщили РБК-Уфа, что рассчитывают на значительный приток путешественников в нашу республику до 2,4 млн человек.
Чтобы привлечь новых туристов в Башкирию, власти планируют привлечь инвестиции в развитие отрасли гостеприимства и способствовать событийному туризму. Например, в прошлом году в Уфе было несколько событий, куда приехало большое количество туристов, в первую очередь, форум «Россия — спортивная держава» и празднование 450-летия башкирской столицы.
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