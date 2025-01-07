Володин: Госдума поддержит отказ от бакалавриата с 2026 года

С 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной. Теперь в стране будет три уровня высшего образования: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура. Что известно о новой системе и затронут ли изменения тех, кто уже учится по старой, — в материале «Газеты.Ru».