Специалисты зоопарка Ростова-на-Дону помогают спасать птиц в Краснодарском крае

Орнитологи зоопарка Ростова-на-Дону приняли участие в спасении пернатых после разлива нефтепродуктов в Черном море.
Специалист отдела орнитологии Дарья Корецкая призналась, что процесс реабилитации пернатых не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
Птиц принимают в краснодарском Сафари-парке совершенно в разном состоянии. Тем, кому нужна помощь, дают сорбенты и препараты, поддерживающие печень. Проводятся измерение температуры, обогрев.
Других крылатых пациентов, которые себя нормально чувствуют, отсаживают в вольеры и следят за их состоянием отдельно. В основном поступают чомги, но также есть и черношейные поганки, бакланы, лебеди и чайки.
— Наша работа при содействии СОЗАР будет проводиться до последней спасенной птицы, — подчеркивают в Ростовском-на-Дону зоопарке.