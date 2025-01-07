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Специалисты зоопарка Ростова-на-Дону помогают спасать птиц в Краснодарском крае

Птиц, пострадавших от загрязнения, спасают специалисты из зоопарка Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Орнитологи зоопарка Ростова-на-Дону приняли участие в спасении пернатых после разлива нефтепродуктов в Черном море.

Специалист отдела орнитологии Дарья Корецкая призналась, что процесс реабилитации пернатых не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

Птиц принимают в краснодарском Сафари-парке совершенно в разном состоянии. Тем, кому нужна помощь, дают сорбенты и препараты, поддерживающие печень. Проводятся измерение температуры, обогрев.

Других крылатых пациентов, которые себя нормально чувствуют, отсаживают в вольеры и следят за их состоянием отдельно. В основном поступают чомги, но также есть и черношейные поганки, бакланы, лебеди и чайки.

— Наша работа при содействии СОЗАР будет проводиться до последней спасенной птицы, — подчеркивают в Ростовском-на-Дону зоопарке.