Стало известно о состоянии лыжницы Сметаниной после инсульта

Напомним, в середине декабря Раиса Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована. В конце месяца её перевели в реанимацию. Спортсменка завоевала золотые медали на Олимпиадах в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992), а также имеет за плечами пять серебряных и одну бронзовую медали. Она стала первой спортсменкой в истории, выигравшей десять медалей на зимних Олимпийских играх.