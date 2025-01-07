Getty Images объединится с Shutterstock

Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс, который станет руководителем объединённой компании, отметил, что это слияние откроет новые горизонты для расширения контента, увеличения числа освещаемых событий и внедрения современных технологий. Эксперты подчеркивают, что основными конкурентами объединённой компании на рынке фото- и видеоконтента остаются агентства Reuters и Associated Press.
Новая компания будет называться Getty Images Holdings, и её акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. После объявления о слиянии акции Getty поднялись на 50,2% в премаркете, в то время как бумаги Shutterstock выросли на 26,5%.
Ранее стало известно, что Сербия может полностью выкупить российскую долю в холдинге «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если Вашингтон решит ввести санкции. Президент страны Александр Вучич отметил, что неясно, какой смысл имеют американские ограничения, если средства от продажи доли в NIS все равно попадут к российской стороне.