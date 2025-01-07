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Getty Images объединится с Shutterstock

Фотобанки Getty Images и Shutterstock сообщили о своем слиянии и образовании новой компании. Общая стоимость сделки составляет $3,7 миллиарда. В рамках соглашения акционеры Shutterstock смогут выбрать между наличными в размере $28,80 за акцию, 13,67 акциями Getty Images или комбинацией из 9,17 акций Getty и $9,50 наличными. Об этом пишет The New York Post.

Источник: Life.ru

Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс, который станет руководителем объединённой компании, отметил, что это слияние откроет новые горизонты для расширения контента, увеличения числа освещаемых событий и внедрения современных технологий. Эксперты подчеркивают, что основными конкурентами объединённой компании на рынке фото- и видеоконтента остаются агентства Reuters и Associated Press.

Новая компания будет называться Getty Images Holdings, и её акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. После объявления о слиянии акции Getty поднялись на 50,2% в премаркете, в то время как бумаги Shutterstock выросли на 26,5%.

Ранее стало известно, что Сербия может полностью выкупить российскую долю в холдинге «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если Вашингтон решит ввести санкции. Президент страны Александр Вучич отметил, что неясно, какой смысл имеют американские ограничения, если средства от продажи доли в NIS все равно попадут к российской стороне.