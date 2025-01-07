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В Британии более 700 сотрудников McDonald’s поддержали иск о домогательствах

В Великобритании более 700 бывших и действующих сотрудников сети ресторанов быстрого питания McDonald’s присоединились к иску о домогательствах на рабочем месте. Известно, что в документе фигурирует свыше 450 заведений.

Источник: Life.ru

«Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и младше, работавших в McDonald’s, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать в их пользу судебные иски», — говорится в сообщении на сайте юридической фирмы Leigh Day.

Пострадавшие поделились личными историями, связанными с проявлением расизма, домогательствами, а также дискриминацией людей с ограниченными возможностями здоровья. Юристы утверждают, что будут добиваться для своих клиентов компенсации за моральный и физический ущерб.

Ранее стало известно, что McDonald’s отменил установленные целевые «показатели разнообразия» для собственных сотрудников и поставщиков. При этом представители сети ресторанов быстрого питания заявили, что стали последней крупной компанией, которая пересматривает свои стратегии в целях обеспечения разнообразия, справедливости и инклюзивности.