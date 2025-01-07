Средняя продолжительность жизни в Башкирии достигла 72 лет

Минздрав Башкирии начал подводить промежуточные итоги 2024 года. Так, по данным министерства средняя ожидаемая продолжительность жизни в республике в прошлом году составила 72 года.
Как сообщает в своих соцсетях Минздрав региона, основными причинами смертности населения Башкирии, как и по всей России — сердечно-сосудистые заболевания. Второе место в этом списке занимает онкология.
Чтобы бороться с этими заболеваниями в больницы и поликлиники республики купили и установили высокотехнологичное оборудование на более чем 392 млн рублей, пояснили в пресс-службе министерства.
По долгосрочной программе развития Башкирии, принятой правительством региона, к 2030 году средняя продолжительность жизни в республике должна достичь 78 лет.
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