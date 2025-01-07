Трамп выразил готовность провести переговоры с Путиным в течение полугода

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (20 января, когда состоится инаугурация Трампа. — Прим. Life.ru), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине. — Прим. Life.ru) погибают люди… Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — подчеркнул Трамп.