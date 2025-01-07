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Трамп выразил готовность провести переговоры с Путиным в течение полугода

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что в течение шести месяцев после его официального вступления в должность могут состояться переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Источник: Life.ru

В ходе выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу, но подчеркнул, что считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (20 января, когда состоится инаугурация Трампа. — Прим. Life.ru), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине. — Прим. Life.ru) погибают люди… Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — подчеркнул Трамп.

А ранее депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Трампа и президента РФ якобы «намечена на март», а канцлер Германии Олаф Шольц нанесёт визит в Москву до 23 февраля. Однако в Кремле эти заявления опровергли.