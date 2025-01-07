NBC: в США двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена

Президент США Джо Байден перед сложением полномочий помиловал 37 из 40 преступников, приговоренных к смертной казни за совершение тяжких преступлений. Они не выйдут на свободу, но останутся доживать своей век в тюрьме в качестве пожизненно заключенных. Двое из них, однако, с решением не согласились и даже обратились в суд с требованием установить запрет на замену их смертных приговоров. Кто эти люди, что они совершили и на что теперь рассчитывают — в материале «Газеты.Ru».