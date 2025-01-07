Первая рабочая неделя года начнётся для москвичей с гололедицы и температурного рекорда

В среду, 8 января, в столице ожидается температура со знаком плюс, а также осадки в виде дождя. В четверг, 9 января, синоптики осадков не обещают, но ночная температура опустится ниже нуля градусов при дневной от 0 до плюс 2. По словам Вильфанда, при нулевой температуре будет происходить то подтаивание, то замерзание, из-за чего на улицах прогнозируется сильная гололедица.