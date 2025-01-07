На улице Красноармейской в Ростове введут круглосуточный запрет на парковку

С 11 января 2025 года на участке улицы Красноармейской в Ростове-на-Дону введут круглосуточный запрет на остановку и парковку транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Ограничения будут действовать от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны. Это улучшит пропускную способность проезжей части и повысит безопасность движения.
Напомним, на период с 9 января до 28 февраля в Ростове также ограничат проезд в районе площади Химиков и перекроют пешеходное движение по южной стороне рядом с улицей Максима Горького, 204.