Военкор Коц показал, как ВСУшники бросили своих раненых умирать под Курском

Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные избавились от двух раненых бойцов, выбросив их из машины на открытой местности.