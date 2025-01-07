Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали этот инцидент. Они заметили, как группа противника на двух автомобилях выдвинулась к своим позициям, после чего из одной машины выбросили раненых. Коц также показал видео инцидента.
Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Видео © Telegram/Kotsnews.
Ранее стало известно, что более половины личного состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в приграничье Курской области составляют бывшие заключенные. Эти данные подтвердили украинские военные, попавшие в плен к российским войскам.
Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки.