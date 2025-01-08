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В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии, Евпатории, Ленинском и Сакском районах за сутки выявили семь новых фактов обнаружения нефтепродуктов на побережье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.

Источник: РИА "Новости"

«7 января в муниципальных образованиях Крыма выявлено семь фактов обнаружения нефтепродуктов и подтверждено наличие одного факта мазута», — написала она.

Два очага загрязнения обнаружены в районе села Яковенково Ленинского района, причем один из них находится на территории государственного природного заповедника Опукский.

Четыре таких участка обнаружены в Феодосии в Песчаной балке, Тихой бухте, а также в поселках Приморский и Орджоникидзе.

Нефтепродукты также были выявлены в Евпатории вдоль побережья на улице Симферопольской, до пляжа «Солнышко», а также в Сакском районе от пляжа «Солнышко» до аквапарка.

«Всего за 7 января обследовано 429 километров береговой линии. Собрано и вывезено около 4,96 тонн грунта или 610 мешков. Очищено 10,7 км береговой линии, остается 2 км», — написала Ольга Шевцова.

К работам было привлечен 262 человека, задействовано 78 единиц техники.

Ранее сообщалось, что два новых очага загрязнения выявлены в Севастополе и единичные участки — в Евпатории.

В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен — патрулирование в море ведут порядка 60 судов.

По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено.

экология