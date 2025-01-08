В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках

«7 января в муниципальных образованиях Крыма выявлено семь фактов обнаружения нефтепродуктов и подтверждено наличие одного факта мазута», — написала она.
Два очага загрязнения обнаружены в районе села Яковенково Ленинского района, причем один из них находится на территории государственного природного заповедника Опукский.
Четыре таких участка обнаружены в Феодосии в Песчаной балке, Тихой бухте, а также в поселках Приморский и Орджоникидзе.
Нефтепродукты также были выявлены в Евпатории вдоль побережья на улице Симферопольской, до пляжа «Солнышко», а также в Сакском районе от пляжа «Солнышко» до аквапарка.
«Всего за 7 января обследовано 429 километров береговой линии. Собрано и вывезено около 4,96 тонн грунта или 610 мешков. Очищено 10,7 км береговой линии, остается 2 км», — написала Ольга Шевцова.
К работам было привлечен 262 человека, задействовано 78 единиц техники.
Ранее сообщалось, что два новых очага загрязнения выявлены в Севастополе и единичные участки — в Евпатории.
В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен — патрулирование в море ведут порядка 60 судов.
По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено.