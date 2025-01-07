«Серьёзно болен»: Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума

«Я всерьёз считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет — учитывая, что он сам признаёт влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьёзно болен», — выразил обеспокоенность Абрамсон.