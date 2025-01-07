Скончался актёр Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы»

В возрасте 32 лет ушёл из жизни актёр, музыкант и режиссёр Келлер Форнес, известный зрителям по роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Об этом сообщило издание People, ссылаясь на некролог, опубликованный местным похоронным домом. Позже информацию подтвердили коллеги звезды.