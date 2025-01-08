Белорусский врач назвала вид рака, который лучше лечить по детским протоколам

«А когда изучили природу опухоли, то поняли, что все же морфологически и биологически эта опухоль ведет себя как у детей, и она требует более агрессивных методов лечения. Взрослых с учетом возраста они лечат менее агрессивно, и у таких пациентов очень часто возникают рецидивы», — отметила Марина Борисевич.