Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач назвала вид рака, который лучше лечить по детским протоколам

Белорусский онколог сказала, когда взрослых лечат от онкологии по детским протоколам.

Источник: Комсомольская правда

Вид онкологии, от которой молодых взрослых успешнее лечить по детским протоколам, в телепрограмме «Скажинемолчи» на канале «Беларусь 1» назвала заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич.

По ее словам, идея применять ко взрослым детскую методику лечения возникла не в Беларуси, а за рубежом — в Европе, Америке. Именно там были проведены клинические испытания в группе пациентов 15−40 лет с диагнозом «лимфобластный лейкоз».

Эту группу разделили. Часть взрослых продолжали лечить по взрослым протоколам, часть лечилась по детским протоколам. Через какое-то время онкологи увидели, что эффективность лечения была существенно выше в той группе, которая лечилась по детским протоколам.

«А когда изучили природу опухоли, то поняли, что все же морфологически и биологически эта опухоль ведет себя как у детей, и она требует более агрессивных методов лечения. Взрослых с учетом возраста они лечат менее агрессивно, и у таких пациентов очень часто возникают рецидивы», — отметила Марина Борисевич.

В итоге доказали, что надо усилить терапию чтобы достигнуть долгосрочной ремиссии и спустя какое-то время излечить пациента. В Беларуси по детским протоколам пациентов с диагнозом «лимфобластный лейкоз» лечат с 18 до 30 лет.

Кстати, белорусский врач-онколог рассказала о новейшем методе лечения рака CAR-T-клеточной терапией: «После четырех рецидивов добились стойкой ремиссии в течение двух — трех лет» (здесь подробнее).

А еще упор на предопухолевые и опухолевые заболевания будет сделан в 2025 году при прохождении диспансеризации. Минздрав Беларуси изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования (все подробности здесь).