Белорусский врач назвала вид рака, который лучше лечить по детским протоколам

Вид онкологии, от которой молодых взрослых успешнее лечить по детским протоколам, в телепрограмме «Скажинемолчи» на канале «Беларусь 1» назвала заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич.
По ее словам, идея применять ко взрослым детскую методику лечения возникла не в Беларуси, а за рубежом — в Европе, Америке. Именно там были проведены клинические испытания в группе пациентов 15−40 лет с диагнозом «лимфобластный лейкоз».
Эту группу разделили. Часть взрослых продолжали лечить по взрослым протоколам, часть лечилась по детским протоколам. Через какое-то время онкологи увидели, что эффективность лечения была существенно выше в той группе, которая лечилась по детским протоколам.
«А когда изучили природу опухоли, то поняли, что все же морфологически и биологически эта опухоль ведет себя как у детей, и она требует более агрессивных методов лечения. Взрослых с учетом возраста они лечат менее агрессивно, и у таких пациентов очень часто возникают рецидивы», — отметила Марина Борисевич.
В итоге доказали, что надо усилить терапию чтобы достигнуть долгосрочной ремиссии и спустя какое-то время излечить пациента. В Беларуси по детским протоколам пациентов с диагнозом «лимфобластный лейкоз» лечат с 18 до 30 лет.
Кстати, белорусский врач-онколог рассказала о новейшем методе лечения рака CAR-T-клеточной терапией: «После четырех рецидивов добились стойкой ремиссии в течение двух — трех лет» (здесь подробнее).
А еще упор на предопухолевые и опухолевые заболевания будет сделан в 2025 году при прохождении диспансеризации. Минздрав Беларуси изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования (все подробности здесь).