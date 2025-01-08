Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января на Бабьи каши

Узнали запреты и приметы на 8 января, когда отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 января отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В народе принято отмечать праздник, получивший название Бабьи каши из-за того, что в названный день чествовали повитух.

Что нельзя делать 8 января.

Не следует впускать в дом на ночлег малознакомых людей. Кроме того, день не подходит для того, чтобы заниматься рукоделием. В указанную дату старались не выбрасывать мусор. Считалось, что может отвернуться удача. Под запретом 8 января ссоры. Предки верили, что можно накликать несчастье.

Что можно делать 8 января.

По традиции, в указанный день почитали повитух. Их угощали кашей. Кроме того, повитухам дарили подарки. А еще 8 января маленьких детей старались поднимать высоко вверх, чтобы они были здоровыми.

Согласно приметам, туман в вечернее время говорит о потеплении в скором времени. В том случае, если 8 января выдалось морозным, то ждали холодное лето. Иней на деревьях предсказывает морозную и солнечную погоду.

Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в январе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

А еще ученые назвали даты магнитных бурь в январе 2025 года — что ждать белорусам.