Что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января на Бабьи каши

Не следует впускать в дом на ночлег малознакомых людей. Кроме того, день не подходит для того, чтобы заниматься рукоделием. В указанную дату старались не выбрасывать мусор. Считалось, что может отвернуться удача. Под запретом 8 января ссоры. Предки верили, что можно накликать несчастье.