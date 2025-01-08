Что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января на Бабьи каши

Православная церковь 8 января отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В народе принято отмечать праздник, получивший название Бабьи каши из-за того, что в названный день чествовали повитух.
Что нельзя делать 8 января.
Не следует впускать в дом на ночлег малознакомых людей. Кроме того, день не подходит для того, чтобы заниматься рукоделием. В указанную дату старались не выбрасывать мусор. Считалось, что может отвернуться удача. Под запретом 8 января ссоры. Предки верили, что можно накликать несчастье.
Что можно делать 8 января.
По традиции, в указанный день почитали повитух. Их угощали кашей. Кроме того, повитухам дарили подарки. А еще 8 января маленьких детей старались поднимать высоко вверх, чтобы они были здоровыми.
Согласно приметам, туман в вечернее время говорит о потеплении в скором времени. В том случае, если 8 января выдалось морозным, то ждали холодное лето. Иней на деревьях предсказывает морозную и солнечную погоду.
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