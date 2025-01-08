«Люди шутят, что моя игра — единственный “бубнеж”, который они готовы терпеть»

— Я играю, наверное, во всех спектаклях, которые есть в театре. В основном это балет. Я и сам его больше люблю, потому что там больше ударных, экспрессия, драйв — не заскучаешь. Мне нравится «Спартак» — там я просто ловлю кураж и могу показать всё свое мастерство. Там, кстати, даже есть соло на ударных, когда танцует мужской кордебалет. «Иван Грозный» — это шедевр. Еще мне очень нравится «Легенда о любви» с ее восточной музыкой, которая действует на меня магическим образом. Это очень красиво и трепетно. Если вы это увидите и послушаете, то влюбитесь раз и навсегда и уйдете другим человеком. «Лебединое озеро», конечно, тоже фантастическая история. А в «Баядерке» невероятные тени. Еще одна моя любовь — «Дон Кихот». Там много кастаньет, партер обычно в восторге и заглядывает к нам в оркестровую яму.